A partir deste mês, uma van vai rodar por aldeias indígenas exibindo filmes produzidos por índios. Batizado de Cinesolar Tupã, o projeto foi lançado em abril, no vão livre do Masp, na Avenida Paulista. Os filmes são exibidos por meio de energia solar – daí o nome. As comunidades indígenas do município de São Paulo devem estar na programação.

