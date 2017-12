Procura-se

__________________________________________

Cerca de 300 réplicas de RGs como as da foto acima foram espalhadas por shoppings, metrôs, bares e outros pontos de São Paulo no último mês. Trata-se do projeto Missing IDs, idealizado por um grupo de estudantes com o objetivo de localizar pessoas desaparecidas. “Tivemos a ideia em uma noite e no dia seguinte já fizemos os RGs, plastificamos e começamos a perder por aí”, conta Camilla Ciappina, uma das criadoras do projeto. Com essa ação, uma página no Facebook e um perfil no Instagram, eles já conseguiram localizar sete desaparecidos. “Recebemos contatos de famílias de outros locais todos os dias, pedindo que a gente publique o caso de seus parentes e que disponibilize os templates para que possam imprimir mais RGs e distribuir em suas cidades” diz Mariana Carvalho, também do grupo.