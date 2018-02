A abertura da 1ª Virada Cultural foi às 14h do dia 19 de novembro de 2005. Na foto, a Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Municipal se apresenta no jardim do Museu do Ipiranga.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de abril de 2011

Tem Twitter? Siga o blog