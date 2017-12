FOTO: SERGIO CASTRO/ ESTADÃO

As 18 esculturas em forma de flores gigantes que, desde julho, enfeitam a Praça Luiz Carlos Paraná, no canteiro central da Avenida Brigadeiro Faria Lima, devem ser retiradas no início do ano. A informação é doa instituição financeira responsável pela manutenção da praça.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 27 de setembro de 2013