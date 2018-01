Primatas daqui

__________________________________________

Saguis, muriquis, bugios, micos… Os macacos da fauna paulista acabam de virar álbum de figurinhas. O projeto, que pretende conscientizar as crianças a respeito da importância desses bichos, foi feito pela Comissão Permanente de Proteção dos Primatas Nativos do Estado de São Paulo – Pró-Primatas Paulistas, em parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente.

Os álbuns devem ser distribuídos em algumas escolas da rede pública estadual – mas ainda não foi definida a lista de quais instituições irão receber o material.

Além de apresentar as espécies que existem nas matas de São Paulo, o material também é rico em informações sobre os bichos e os perigos que eles correm na atualidade.

Nessa primeira fase, foram impressos apenas 2 mil exemplares. Agora, a coordenação do Pró-Primatas busca patrocinadores para conseguir reproduzi-lo em larga escala e, assim, distribuir de forma mais abrangente para os estudantes.