Começou no último domingo a quinta edição da exposição de presépios no Mosteiro de São Bento, centro histórico de São Paulo. São mais de 30 conjuntos, de diversos tamanhos e materiais, que podem ser conferidos até o fim do ano. A visitação é gratuita.

A mostra pode ser vista de segunda a sexta, das 8h às 17h; aos sábados, das 8h ao meio-dia; aos domingos, das 11h20 ao meio-dia.