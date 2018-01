Presépio aparece só na véspera

__________________________________________

O mais importante presépio da coleção do Mosteiro de São Bento é centenário, alemão, em estilo beuronense (o mesmo da arquitetura da Basílica contígua à casa religiosa) e, tradicionalmente, só é mostrado aos fiéis na véspera do Natal, com bênção solene dada pelo abade, d. Mathias Tolentino Braga. “Foi feito especialmente para o nosso mosteiro”, conta o monge d. João Baptista. Até o dia 27, 30 outros presépios estão em exposição no Mosteiro de São Bento, de 2ª a 6ª, das 8h às 17h; sábado, das 8h às 12h; e domingo, das 11h30 às 12h.