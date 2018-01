Secretaria Municipal de Cultura informa que tem interesse em repassar a administração do Monumento à Independência ao Governo Federal. Na cripta, estão os restos mortais do primeiro imperador brasileiro, d. Pedro I, e suas duas mulheres, Leopoldina e Amélia. Este foi tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão. Clique no player para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão