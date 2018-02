FOTO: RAFAEL ARBEX/ ESTADÃO

O histórico prédio principal do Instituto Butantan completa 100 anos sem muito para comemorar. Os problemas são muitos: infiltração de água, telhado deteriorado, fachada necessitando de restauro e, de acordo com a própria administração da instituição, danos estruturais. A biblioteca, abrigada dentro dele, está interditada há mais de um ano. Este foi o tema da coluna veiculada hoje pela Rádio Estadão. Clique no player para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão