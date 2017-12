Se a oportunidade é para desenhar utopias, os arquitetos do SuperLimão Studio ousaram colocar no papel a verdadeira ‘praia de paulista’. “Um horizonte para olhar. Um mar para nadar. A areia para acalmar. Uma praia, para que nos lembremos de descansar”, escreveram eles no poético memorial descritivo que acompanha a imagem acima. “Feliz Natal, São Paulo”, ainda se lembraram de desejar – porque Papai Noel nenhum vai realizar este sonho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.