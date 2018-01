Praça Roosevelt na TV

__________________________________________

A Praça Roosevelt, um dos marcos do centro de São Paulo, é tema do próximo programa da série Arquiteturas, do SescTV. O episódio vai ao ar neste sábado (9), a partir das 21h.

A Praça Roosevelt começou a ser construída em 1967. Ficou pronta três anos depois. Nos anos 1980, entrou em decadência, agravada na década seguinte, quando o local ficou conhecido por ser um degradado ponto de usuários de drogas.

Originalmente, a praça tinha restaurante, mercado, correio e salão de exposições. Com a decadência, a Prefeitura começou a buscar maneiras de torná-la amigável aos frequentadores. A praça chegou a ter um circo e ações esporádicas como feiras de livros e de artes. Foi cogitado até um heliponto no local.

A situação se tornou tão complicada que, em 1995, houve uma reunião decisiva no Edifício Martinelli, no centro, então sede da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). Eram duas as propostas: construir um equipamento cultural que tomasse conta da praça ou demolir tudo e fazer uma nova praça.

Foi acatada a segunda ideia. O projeto atual foi formulado em 2005 – as obras foram iniciadas cinco anos depois. A praça foi reinaugurada em setembro de 2012, ao custo de R$ 55 milhões.