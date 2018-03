‘Posso tirar uma foto sua?’

ACHADOS HUMANOS

Se você estiver andando pela cidade e se deparar com a fotógrafa Camila Svenson, de 23 anos, pode acabar emprestando o rosto a um retrato. De dois anos para cá, essa moradora de São Paulo sai pelas ruas caçando rostos fotogênicos. “A ideia surgiu porque sempre gostei de fotografar pessoas. No início, fazia sem pedir permissão. Depois, comecei a perguntar e essas interações acabam rendendo pequenas pílulas de texto.”

O projeto já tem mais de uma centena de imagens. A fotógrafa disponibiliza o material no Facebook (www.facebook.com/achadoshumanos). “O projeto não é sobre quem essas pessoas são ou o que fazem, e sim sobre uma impressão inicial e visual que crio com esse primeiro contato”, diz. “Normalmente, a maioria fica desconfiada no começo, mas depois que explico o projeto não tenho problemas.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de março de 2013

Tem Twitter? Siga o blog