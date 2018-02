Porque a vida continua nas férias

Caros leitores,

A partir de amanhã estarei em férias do jornal. A exemplo do ano passado, deixo, entretanto, posts programados para todos os dias úteis até o meu retorno. Ou seja: o blog não para.

A seção Paulistices também continuará sendo publicada, sempre às segundas, na edição impressa do Estadão. E o quadro homônimo seguirá sendo veiculado, às segundas, quartas e sextas, na rádio Estadão ESPN.

Ao longo de minha viagem, pode ser que eu apareça aqui neste blog, no Cliques ou no Cronopolitano – mas não prometo. Aproveito para reforçar o convite: sigam-me no Twitter.

Um abraço e até a volta!

Ps.: Peço paciência se, durante minha ausência, a moderação dos comentários ocorrer de forma mais lenta do que de costume.