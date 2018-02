Por onde andam os colegas de infância do Seu Felix?

Na última segunda, publicamos uma reportagem sobre centenárias escolas paulistanas. O assunto também foi citado em minha coluna na rádio Estadão ESPN, conforme post deste blog. Por causa disso, o leitor José Felix dos Santos Filho (foto acima) nos mandou o seguinte e-mail:

“Fiquei emocionado e alegre por ver publicada uma foto da década de 50 da qual faço parte. A mesma se refere a alunos do Grupo Escolar Armando Araujo, que era localizado na Rua da Mooca. Meu nome é José Felix dos Santos Filho, tenho 73 anos e essa foto me traz lembranças de todos os que nela estão. Foram meus colegas, que guardo na minha lembrança até hoje. Tenho como me relacionar com alguns deles? Já não me lembro os nomes, somente os rostos – todos estão presentes após quase 60 anos. O único que ainda me recordo o nome é o Rui, por ser o mais ligado à minha amizade.”



Está lançado o desafio: alguém reconhece e sabe o paradeiro de um ou mais dos fotografados acima? (o apontado com a setinha é o próprio Seu Felix.)