OLHA SÓ…

Na próxima quinta, entre 11h e 16h, a Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37), será transformada no QG do Movimento Colorindo a Monotonia – que pretende levar mais cores às ruas da cidade. Maquiadores, manicures e personal stylists darão dicas aos interessados e distribuirão lenços com cores vibrantes.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de junho de 2012

