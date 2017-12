Fechado ao público desde agosto de 2013, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, promove ao longo das próximas sete quartas-feiras – a partir do dia 4/5 – uma série de palestras sobre o dia a dia da instituição, sempre das 14h às 16h. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas a 30 pessoas. Inscrições pelo e-mail acadmp @ usp.br.

