Por dentro da câmera

Parte de uma exposição que ficou em cartaz no Museu da Casa Brasileira em agosto e setembro, a câmera escura de quase 4 metros de altura que foi instalada no jardim da instituição fica disponível ao público até dia 11 de novembro. Culpa do sucesso da mostra, que registrou um público de 16 mil pessoas – bem acima da previsão dos organizadores. O fotógrafo Arnaldo Pappalardo levou três anos para projetar essa câmera gigante, que, a partir do ano que vem, deve seguir em turnê por outros equipamentos culturais do Estado.

Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. R$ 4 (grátis aos dom. e feriados). Até 11/11.





