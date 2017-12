Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desenterrar os rios invisíveis de São Paulo, começando pela consciência das pessoas. Com essa ideia em mente, um grupo de 18 pessoas desenvolveu o projeto Cidade Azul. A proposta é oferecer audioguias de cursos d’água que foram soterrados, em nome do ‘progresso’ da cidade – assim, com celular e fone de

ouvido, os interessados podem fazer os percursos e entender a história do desprezo hídrico paulistano.

“Começamos com o Rio Verde, que nasce perto do Metrô Vila Madalena e corre pelo bairro de Pinheiros. É um trajeto de 2 km, bem fácil de ser feito a pé”, conta a designer Carolina Ferrés, uma das idealizadoras. Este primeiro roteiro foi bancado pelo próprio grupo, que agora busca patrocínios para seguir com o projeto – os rios Saracura e Sapateiro devem ser os próximos. “Quem sabe um dia conseguimos fazer o mesmo com todos os rios de São Paulo”, diz Carolina.

Quem quiser conferir os áudios, saber mais sobre o Cidade Azul e, claro, fazer o percurso, pode acessar www.cidadeazul.org.