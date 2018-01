Ponte aérea

DO FUNDO DO BAÚ



Às 9h30 de 5 de julho de 1914, o aviador paulistano Eduardo Pacheco Chaves (1887-1975), mais conhecido como Edu Chaves, decolou da Mooca rumo ao Rio de Janeiro. Foi o primeiro voo sem escalas entre as duas capitais. Em seu motoplanador Bleriot, com motor de 80 cavalos, Chaves chegou a atingir 80 quilômetros por hora – ele viajou a 2 mil metros de altura. O percurso todo levou 6 horas. Para celebrar o centenário dessa aventura, o Museu TAM está com exposição temporária – até 31 de agosto – que conta a história de Edu Chaves.

Rodovia SP 318, km 249, São Carlos. (16) 3306-2020. 4ª a dom., 10h/16h. R$ 25 (grátis na 4ª).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de agosto de 2014

