É o trânsito. São as baladas. As igrejas. Britadeiras e outros trâmites de obras. O barulho, sem dúvida, é um dos grandes enfrentados diuturnamente pelo paulistano. E este foi o tema do bate-papo que tivemos com a arquiteta e urbanista Helena Rodi Neumann, autora do livro ‘Uma Paisagem Sonora de São Paulo’. Clique para ouvir:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.