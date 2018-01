Este é o nome oficial do sambódromo do Anhembi, o palco do carnaval paulistano. Trata-se de uma homenagem ao ator, comediante, cantor, produtor e compositor Grande Otelo (1915-1993), pseudônimo de

Sebastião Bernardes de Souza Prata.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.