Poesia urbana

Do trem lotado ‘que leva a gata pra balada/ atravessando a Marginal’ à ‘mãezinha de vestido Geyzi/ só na paquera com o cobrador’, nenhum flagra escapa ao olhar atento da poeta Analu Andrigueti. ‘36 Poses’, seu segundo livro, tem o formato de um álbum de fotografias 10×15 cm – mas, em vez de retratos, as páginas trazem poemas inspirados no corre-corre da cidade.

Madalena Centro de Estudos da Imagem.

R. Faisão, 75, V. Madalena, 3473-5412.

Lançamento 3ª (27), 19h. R$ 20.

23 de agosto de 2013

