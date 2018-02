Plínio Barreto, jornalista e político (1882-1958)

QUEM FOI?



Nascido há 120 anos, Plínio Barreto começou a carreira como revisor e redator do Estado – mais tarde, chegou a dirigir a redação. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco e fundou a Revista dos Tribunais, em 1912, e a Revista do Brasil, em 1916.

Durante 21 dias, foi chefe do governo provisório do Estado de São Paulo após a Revolução de 1930. Em 1945, foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de dezembro de 2012

