Plateia no Minhocão

FOTO: SISSY EIKO/ DIVULGAÇÃO

Que domingo é dia de lazer no Elevado Costa e Silva, o Minhocão, você já sabe. É quando os 70 mil carros que passam ali diariamente dão lugar a gente correndo, pedalando, caminhando, brincando… Pois a partir deste domingo (17), há mais um motivo para passear pelos 3,4 km da famosa via suspensa: o grupo teatral Esparrama apresenta um espetáculo a partir da janela de um dos prédios do entorno – para ser visto do próprio Minhocão.

Elevado Costa e Silva, entre as alças de acesso do Metrô Santa Cecília e da R. da Consolação. Domingos, 10h30; 14h30 e 16h30 (dia 17 não haverá a sessão das 16h30). Grátis. Até 15/12.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de novembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog