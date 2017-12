Pirata no Masp?

Único exemplar do catalão Joan Miró (1893-1983) no acervo de 8 mil obras do Museu de Arte de São Paulo (Masp), ‘Composição’, na verdade, pode nem ter sido feita por ele. A informação “autoria contestada” consta do próprio catálogo do museu – confira aqui. Por isso, a pintura nem é exposta mais; fica guardada na reserva técnica.

A obra foi incorporada ao acervo em 1953, doada pelo advogado Tullio Ascareli. Mas as dúvidas sobre sua autoria só surgiram em 1972, quando, em carta, a galeria francesa Maeght contestou a legitimidade da pintura, pastel sobre papelão – que, de acordo com o documento, seria uma “interpretação muito vaga de uma pintura sobre madeira de 1932”. A carta teria sido redigida por solicitação do próprio Miró, em resposta à consulta feita pelo então diretor do Masp, Pietro Maria Bardi (1900-1999).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de julho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog