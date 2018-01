__________________________________________

Em 1972, o palhaço Piolin (1897-1973) montou seu circo no vão livre do Masp. Na ocasião, ele presenteou o museu com seus sapatões, suas roupas, seu chapéu e sua bengala. Agora, o Masp vai doar esse acervo ao Centro de Memória do Circo, espaço que funciona no Largo do Paiçandu, endereço simbólico para a história do circo paulistano. Às 11h15 desta sexta (4), o material será levado, em carreata de veículos antigos, do Masp ao Centro de Memória.