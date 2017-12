Pintura de cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nas aquarelas do desenhista Carlinhos Müller, a aniversariante São Paulo se revela inusitada, colorida e com uma peculiar beleza pinçada no caos diário. O artista, que sempre gostou de retratar paisagens, trouxe cenas do cotidiano paulistano para 20 telas de 38 cm x 48 cm. Um passeio pela cidade: há imagens da Vila Ema à Marginal Pinheiros, do Tatuapé ao centro, do Pico do Jaraguá à Vila Prudente.

“Nossa cidade-musa inspiradora tem temas infinitos. Mesmo se todos os artistas juntos a retratassem 24 horas por dia, ainda assim, ela posaria por mais uma vida inteira com ângulos totalmente diferentes”, diz Müller, que nasceu em Pinhão, no interior do Paraná, mas é paulistano por adoção. Com curadoria de Jussara Martins, a exposição começa amanhã.

Aquarela Paulistana. Casa da Fazenda. Av. Morumbi, 5.594. 3501-3550. 3ª a sáb., 14h/20h. Grátis. Até 10/2.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de janeiro de 2014

