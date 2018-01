Pinheiros no mapa

Em pleno Largo da Batata, no número 191 da Rua Baltazar Carrasco, a fachada de uma obra traz um mapa da região de Pinheiros com um convite interativo: transeuntes podem indicar ali coisas que seriam atrativos peculiares do entorno. Idealizada pela cervejaria americana Goose Island – que, naquele endereço, deve inaugurar seu bar nos próximos dias –, a campanha ganhou o nome de #SóPinheirosTem. Como tudo hoje em dia, devidamente acompanhada de hashtag – para que o participante não só escreva, mas também fotografe e poste sua dica nas redes sociais.

