Pequenos arquitetos

Um curso realizado a partir deste sábado (8) no Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195) tem a proposta de ensinar crianças a entender o ambiente construído nas cidades. Dentro do projeto Arquite-tô, as aulas são divididas em três módulos independentes. Em abril, a ideia é compreender como um desenho vira uma casa. Em maio, as aulas mostram como as construções conseguem ficar em pé. E no último mês da programação, junho, as crianças serão estimuladas a construir uma cidade imaginária. O programa é voltado a maiores de 7 anos e custa R$ 15.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.