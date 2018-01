Pequenos negócios, grandes consumos. Esta é a rotina de alguns estabelecimentos. Caso da pizzaria Carlos, na Vila Madalena. Com capacidade para apenas 50 lugares, a casa consome 1 tonelada de tomates por mês. A Little Coffee Shop é outro exemplo: usa 45 kg de café por mês. O pequeno Tan Tan, por sua vez, consome 750 kg de frango no mesmo período.

