Pelo buraco

Para marcar o Dia Mundial da Fotografia (celebrado hoje, 19 de agosto), fica em cartaz até o fim do mês, na estação Sé do Metrô, a mostra ‘A Cidade no Buraco da Agulha’.

A exposição é resultado de experimentos realizados pelo artista e professor de física Lelo Néspoli. Para tanto, ele utilizou uma câmera pinhole – também chamada de estenopeica –, que é uma máquina fotográfica rudimentar, sem o uso de lentes.

Néspoli fez ele mesmo sua câmera. E as fotografias destacam a arquitetura dos prédios históricos de São Paulo, mostrando o contraste deles com construções mais modernas. No total, 34 imagens fazem parte da mostra.