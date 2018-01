Suíça e Honduras jogam hoje à tarde. E Paulistices na Copa traz a lembrança de Guilherme Gaensly (1843-1928), fotógrafo suíço autor da imagem acima e um dos precursores do registro fotográfico de São Paulo. Com um estúdio no centro da cidade, ele foi um dos maiores autores de cartões postais da cidade entre 1895 e 1925.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.