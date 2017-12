Nara Rosetto é uma artista visual que se encanta com janelas. Nada a ver com bisbilhotar – é por conta de seus formatos e suas arquiteturas. Desde 2014, ela coleciona desenhos feitos a partir de observações desse componente da paisagem paulistana. Agora, ela está com uma campanha de financiamento coletivo para transformar o material em livro: partio.com.br/projeto/livro-janelas-de-sp.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.