Pela 1ª vez em SP, a lâmpada elétrica

FAÇA-SE A LUZ!

Por capricho histórico ou coincidência, foi no Jardim da Luz que São Paulo viu a luz elétrica pela primeira vez. A exibição aconteceu em 10 de outubro de 1883 – com repeteco dez dias mais tarde. O evento atraiu tanta gente que a administração do parque pediu reforço policial. Os paulistanos, curiosos em conhecer aquela “maravilha tecnológica”, precisaram pagar ingresso para ver o “espetáculo”.

“Correu magnificamente a festa da noite de sábado, organizada para exibição da luz elétrica, sendo o produto das entradas para as obras da Misericórdia”, noticiou o jornal A Província de São Paulo, como o

Estado se chamava na época. “Foi grande a concorrência, orçada por perto de 3 mil pessoas. À porta foram vendidas 1.900 entradas, a 1$000 (um real) cada uma. As crianças tinham entrada grátis, e houve também muita gente que conseguiu se fazer de criança.”

“Era efetivamente deslumbrante o aspecto geral do passeio, atopetado de famílias, fantasticamente iluminado por dez focos elétricos, sem contar os arcos de gás e numerosos renques de lanternas chinesas”, continua a reportagem da época, que não economizava nos adjetivos – “magnífico”, “fantásticos”, etc. Além do “show de luzes”, o evento ainda teve apresentações musicais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de julho de 2011

Tem Twitter? Siga o blog