DO FUNDO DO BAÚ



__________________________________________O primeiro supermercado do Brasil foi inaugurado em São Paulo, em agosto de 1953. Era o Sirva-se, que trazia aos consumidores locais a novidade do sistema ‘pegue e pague’ – modelo que já era sucesso nos Estados Unidos. No início, dúvidas eram constantes. Fregueses perguntavam se havia necessidade de pagar ingresso para entrar ou mesmo quanto custava o aluguel dos carrinhos. Em pouco tempo, porém, os supermercados se espalharam pela cidade, decretando o sumiço das antigas vendinhas.