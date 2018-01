Pedalando por aí

Avistar, admirar e fotografar árvores antigas de São Paulo são os objetivos da 2ª edição do passeio ciclístico ‘Pedal Sem Rumo’ (oesta.do/pedalsemrumo), marcado para o dia 24/8. O ponto de encontro será no Parque Tenente Siqueira Campos, o Trianon (R. Peixoto Gomide, 949) – e a participação no tour, com cerca de 2h de duração, é grátis.

“O primeiro passeio aconteceu em julho e foi algo mais solto”, conta o idealizador do projeto, o professor de história da arte Alex Gomes. “A ideia é realizar um por mês. Para os próximos, eu defini temas. Este de agosto será sobre árvores antigas e, em setembro, deve ser sobre águas.” Ele conta que procura seguir as ciclovias – tanto as recém-inauguradas, quanto as que existem há mais tempo – pois pretende que os participantes possam, depois, fazer esses trajetos sozinhos.

“Busco mesmo os iniciantes”, diz ele. Não precisa, portanto, ter medo de aguentar o pique. “Não é voltado a ser um exercício físico, apenas um passeio. Tanto que as pessoas podem até ir de roupa casual”, garante Gomes. “Vou priorizar vias planas e, se houver subidas, vai ter paradinha no topo para quem se cansar.”

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de agosto de 2014

