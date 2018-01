Pedaladas do terror

__________________________________________

Um passeio noturno de bicicleta pelo centro histórico de São Paulo promete ser um jeito diferente de celebrar o Dia das Bruxas. Surpresas assustadoras e intervenções estão previstas para ocorrer ao longo dos 15 km de extensão do percurso – o convite é para que o ciclista compareça devidamente fantasiado. O passeio está marcado para 31/10, com saída às 21h do piso G3 do estacionamento do Shopping Pátio Paulista – a partir das 20h, um café de boas vindas será servido. Para participar, é preciso se inscrever antes pelo site www.shoppingpatiopaulista.com.br. Custa R$ 35.