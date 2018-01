Pedalada de Natal

__________________________________________

No sábado (12), o Shopping Pátio Paulista promove um passeio ciclístico beneficente. Todo o valor da inscrição do tour será revertido em brinquedos para crianças do Abrigo Reviver. O trajeto da pedalada, de 15 km de extensão, contempla os endereços decorados com temática natalina, do shopping ao Parque Ibirapuera – onde os participantes vão poder ver a árvore de 35 metros de altura.

“Além da diversão de pedalar a noite vendo a cidade contagiada pelo clima natalino, os 150 participantes, caracterizados com camisetas que remetem à tradicional roupa do Noel, terão a oportunidade de realmente fazer o Natal de 40 crianças mais feliz, pois o valor de R$ 25 das inscrições, será integralmente revertido para a compra de presentes, que serão entregues às crianças do Abrigo Reviver pelo Papai Noel do shopping”, informa o convite da organização do evento.

O passeio está marcado para as 21h de sábado, com saída do piso G3 do estacionamento. O percurso é acompanhado por guias profissionais, inclusive, um fotógrafo, que registra os momentos e compartilha as imagens na fanpage do empreendimento.

Quem quiser participar precisa se inscrever pelo site do Shopping.