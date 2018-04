OLHA SÓ…



Com times de seis jogadores, o Sesc Pinheiros teve, no fim de semana, inusitados jogos de pebolim humano – em que os jogadores, fixados a barras, são as peças do brinquedo. Para quem perdeu, a entidade promete repeteco no próximo fim de semana. Informações pelo telefone (11) 3095-9400.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de fevereiro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog