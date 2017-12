Paz no parque

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Depois de se apresentar na Virada Cultural, o movimento Reza Paz prepara uma série de intervenções em espaços públicos. As duas primeiras já estão confirmadas: dias 12 e 19/7, às 11h, na Praça da Ponte de Ferro, no Parque Ibirapuera. O projeto pretende mostrar as relações de fé da humanidade, com seus rituais, leituras e percepções, respeitando as possibilidades de crenças de cada um. Reza Paz é o primeiro trabalho do Grupo Uzina Azul, formado por atores, bailarinos, bonequeiros e professores de ioga – eles se qualificam como movimento artístico com foco na promoção da cultura de paz.