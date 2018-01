A conversa da manhã de hoje na Rádio Estadão foi sobre o restauro do histórico Edifício Sampaio Moreira, cujas obras estão atrasadas. Neste link, há mais informações. Clique no player para ouvir a coluna. E, abaixo, fotos do prédio – cliques precisos e preciosos de Gabriela Biló, aqui do Estadão.

