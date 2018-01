Na reestreia da coluna na programação da Rádio Estadão, conversei com Emanuel Bomfim a respeito da casa onde vivia a artista plástica Tomie Ohtake (1913-2015), no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Clique no player abaixo para ouvir a história:

Mais informações sobre a casa, neste link.

E, como promessa é dívida, a seguir algumas fotos da casa de Tomie Ohtake, conforme combinamos no ar: