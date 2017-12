Paulistanos na Copa

FOTO: MARCOS DE PAULA/ ESTADÃO

Entre os 23 convocados por Felipão para vestir a amarelinha durante a Copa do Mundo, apenas dois são nascidos em São Paulo: Paulinho e Jô. Mas há outras cidades paulistas representadas na seleção. Neymar é natural de Mogi das Cruzes. Jefferson, de São Vicente. Victor, de Santo Anastácio. David Luiz nasceu em Diadema; Oscar, em Americana; e Willian, em Ribeirão Pires.

Na Copa de 2010, Júlio Baptista foi o único paulistano a vestir a amarelinha. Outros paulistas na competição eram: Doni e Grafite (de Jundiaí), Luis Fabiano (Campinas), Robinho (São Vicente), Elano (Iracemápolis) e Luisão (Amparo).

Mas também há o caso de jogadores nascidos no estado que acabam defendendo as cores de outros países. Neste ano, a lista da Itália trouxe o nome de Thiago Motta, paulista de São Bernardo do Campo. Na Copa de 2010, eram três: o paulistano Tanaka, pela seleção japonesa; Cacau, da seleção alemã, nascido em Santo André; e Deco, de Portugal, que é de São Bernardo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 23 de maio de 2014

