Paulista solidária

__________________________________________De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, há 201 empreendimentos e 4.389 pessoas atuando em economia solidária na cidade. São serviços e produtos – arte, artesanato, costura – desenvolvidos por grupos sob autogestão. A partir de sábado (8), uma série de eventos na Avenida Paulista pretende difundir essa ideia. Tem feira de produtos no Parque Mário Covas, ocupação no Vão Livre do Masp e exposição no Conjunto Nacional. Confira programação aqui