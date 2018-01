Patrimônio cultural em debate

__________________________________________

Está marcado para sábado (24), o evento Patrimônio em Debate: da fábrica à construção do território da cultura e paisagem Jaraguá – Perus. Será no Centro Cultural São Paulo, a partir das 10h, com entrada grátis. O debate é realizado pelo Dertamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo (DPH) e o Movimento pela Reapropriação da Fábrica de Cimento de Perus.

Participam o secretário de cultura da cidade, Nabil Georges Bolduki; representante do Movimento pela Reapropriação da Fábrica de Cimento de Perus, Regina Bortoto; David Martim, da Aldeia Karaí Popygua (Jaraguá). Farão parte ainda da mesa o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP), Euler Sandeville; a professora da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP (FFLCH-USP), Simone Scifoni; e, como mediadora, a arquiteta e urbanista Nadia Somekh, diretora do DPH e presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

Na parte da tarde, estão previstas oficinas sobre cartografia afetiva e temática dos territórios em discussão.