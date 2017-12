Passeio linguístico

_____________________

Na onda dos tours guiados a pé, que funcionam sobretudo no centro da cidade, foi criado um serviço direcionado aos turistas ‘hispano-hablantes’ – sobretudo os vizinhos latino-americanos, mas também alunos de escolas de espanhol da cidade. Com duração de 3h, o passeio começa na Praça da Liberdade e termina no Copan. No caminho, passa por locais como a Praça da Sé, o Teatro Municipal e a Galeria do Rock (foto). No fim, o turista paga quanto achar que vale. Mais informações em www.facebook.com/paseosapie.