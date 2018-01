Entusiastas do Passat, carro que começou a ser produzido pela Volkswagen em 1973, reúnem-se neste domingo (10), das 9h às 13h, no estacionamento do Shopping Bonsucesso (Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, Guarulhos, 2489-9690). A expectativa dos organizadores é superar o encontro anterior, que congregou 220 carros – e seus fanáticos proprietários.

