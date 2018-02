Passado da cidade – no Facebook

Com quase 3 mil “curtidas” no Facebook, a comunidade Quando a Cidade Era Mais Gentil posta fotos e histórias da São Paulo de antigamente. Rua Direita, no centro, Vila Itororó, na Bela Vista, e um bairro de Perdizes sem carros foram alguns dos temas recentemente discutidos ali. No link: www.facebook.com/quandoacidade.

Outra opção bacana para quem gosta de ver fotos antigas da cidade é a página Sampa Histórica (www.facebook.com/SampaHistorica). Com quase 6 mil “curtidas”, a comunidade traz uma infinidade de fotos antigas – muitas delas, reproduções de velhos cartões-postais.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de dezembro de 2012

