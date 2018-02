Páscoa do leste

OLHA SÓ…



A Páscoa está chegando e a Vila Zelina se prepara para comemorar ao estilo dos povos do Leste Europeu – o bairro concentra imigrantes e descendentes de 13 países dessa região. No domingo, das 10h às 17h, acontece ali mais uma Feira do Leste Europeu, e estão programadas duas oficinas grátis de pintura de ovos – às 11h30, ao estilo lituano, com a artista plástica Márcia Tuskenis; às 14h30, ao estilo polonês, com a dupla Tamara Wroblewski e Cristina Scaff. Também serão expostos ovos coloridos com motivos russos e ucranianos.

Mais informações no site da Associação dos Moradores e Comerciantes de Vila Zelina e Adjacências: www.amoviza.org.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de abril de 2014

