“Até 1940, praticamente todas as crianças nasciam em casa, sob a ajuda e orientação de parteiras. Considerando que os casais tinham proles imensas, é evidente que existiam diversas ‘práticas’ no bairro, que podiam ser chamadas para ajudar no parto. As que ficaram no imaginário foram: Maria Lentini, Rosa Cavallieri e Gijona que, por ser dona de chácara, às vezes dava um frango à parturiente, logo após o nascimento do rebento.”

Excerto do livro Vila Prudente – Do Bonde a Burro ao Metrô, de Newton Zadra (Ed. do Autor, 2010)